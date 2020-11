Zwaarbewapende agenten op Utrecht CS, 'twee mensen aangehouden'

In Utrecht is het centraal station ontruimd. De politie is in een trein op zoek naar een man die iets verdachts of zorgelijks gezegd zou hebben. Volgens getuigen zijn twee mensen aangehouden.

Ooggetuigen zeggen dat er veel zwaarbewapende agenten op het station zijn. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is stilgelegd, meldt de NS. Het treinverkeer ligt tot zeker 21.00 uur stil.

Wat de man gezegd zou hebben is onduidelijk, maar het was voor de politie voldoende aanleiding om het station te ontruimen.

Op Twitter meldt de spoorvervoerder dat er sprake was van een bommelding, maar een woordvoerder van de NS laat weten dat die informatie niet klopt. Wel heeft de politie een Team Explosieven Verkenning naar het station gestuurd.

Een getuige meldt aan de NOS dat iedereen bij perron 5/7 werd weggestuurd en dat vervolgens het hele station werd ontruimd. Mensen mogen het stationsgebouw niet meer in.

Bekijk de eerste beelden: