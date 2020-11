Coronaweek in grafieken: minder mensen besmet, aandeel ouderen groter

Goed nieuws voor de inwoners van Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland: daar is afgelopen week een gemiddelde afname te zien in het aantal besmettingen. In de rest van de provincies is deze week nog een toename te zien in het aantal besmettingen vergeleken met vorige week. Op dagniveau is er wel sprake van een daling, behalve in Flevoland en Noord-Holland. Als je kijkt naar de besmettingen van alleen vandaag is er een afname te zien bij negen provincies.

Swipe naar links om van zes andere provincies de besmettingsgraad te zien: