OM eist tbs met dwangverpleging voor doodsteken hardloper in Groningen

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen Milton T. voor het doodsteken van een hardloper in de stad Groningen. De 27-jarige man zou verward en volledig ontoerekeningsvatbaar zijn geweest.

Volgens het OM heeft T. op de avond van 14 mei 2019 een hardloper neergestoken bij het Jaagpad. De 27-jarige man had twee steekwonden in zijn rug. Het slachtoffer was willekeurig gekozen, aldus de officier van justitie. Het OM acht moord niet bewezen, maar doodslag wel.

Het wapen is niet gevonden. Wel is in de buurt van de plaats van het delict een hoesje van een mes gevonden met daarop dna van T., schrijft RTV Noord. Ook wijzen alle getuigenverklaringen in de richting van de verdachte. Hij kwam dagelijks bij het Jaagpad en bevestigt zelf ook dat hij die avond langs het pad liep en sirenes hoorde. Hij ontkent dat hij de hardloper heeft neergestoken.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Deskundigen in het Pieter Baan Centrum hebben T. onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Volgens de deskundigen lijdt hij onder meer aan paranoïde wanen, fysieke waanbelevingen en hallucinaties. T. zou er zeker vanaf 2014 mee kampen.

"Indien bewezen wordt dat hij het heeft gedaan, dan betreft het een onvoorspelbaar, ernstig, agressief dodelijk feit", aldus de onderzoekers.

De rechter doet over zes weken uitspraak.