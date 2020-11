Aanhouding om bedreigingen aan adres FunX en dj van radiostation

Een 24-jarige man uit Den Haag is opgepakt voor het bedreigen van radiozender FunX en presentator Morad El Ouakili van die zender. Hij en andere medewerkers van FunX werden eind april met de dood bedreigd omdat tijdens de ramadan muziek werd gedraaid in het programma Ramadan Late Night. Dat programma stopte na de bedreigingen.

In een verklaring in zijn uitzending zei de dj dat een aantal extremisten vindt dat hij zijn werk bij FunX met de dood moet bekopen. In een van de bedreigingen vroeg ene Yassin hem zich voor te stellen dat de dj buiten de studio zou worden opgewacht door twee jongens op een scooter, die zijn borstkas zouden doorzeven met kogels.

En in een ander bericht schreef iemand: "Dus je hebt schijt aan God? Daarom hoop ik dat ze je pakken en kapotschieten, kankerhond. Geen enkel beetje respect voor het geloof of de ramadan. Vuile zionist."

Meerdere bedreigingen

De zender, de dj, de NTR en de NPO, waar FunX onder valt deden daarop aangifte, waarop de man uit Den Haag nu is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij via Instagram meerdere bedreigingen heeft geuit aan FunX en dj.

"Mensen lijken, door een zekere mate van anonimiteit, eerder geneigd om dergelijke reacties online te posten", meldt de politie. "In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van belediging of bedreiging, kan dit strafbaar zijn en loont het om aangifte te doen bij de politie zodat de zaak kan worden onderzocht."