25 jaar cel voor Amerikaan die kerken in brand stak

In de Amerikaanse staat Louisiana is een 23-jarige man tot een gevangenisstraf van 25 jaar veroordeeld, omdat hij drie historische kerkgebouwen van zwarte kerkgenootschappen in brand stak. Hij moet ook een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro betalen.

De black-metalmuzikant, een zoon van een politieman, stichtte tussen 26 maart en 4 april vorig jaar brand in drie kerken in de zuidelijke staat. Ze gingen totaal verloren. De kerken waren elk meer dan honderd jaar oud.