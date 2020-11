Nederlandse Daniël belandde in Wenen 'in decor van angstaanjagende film'

Op de ochtend na de terroristische aanslag in het hart van Wenen, is hij nog diep onder de indruk van zijn ervaringen van de afgelopen nacht. De Nederlandse student Daniël van der Weert, die in de Oostenrijkse hoofdstad een opleiding aan de toneelschool volgde, maakte van dichtbij mee hoe het vreedzame Wenen veranderde in het decor van "een verschrikkelijk angstaanjagende film".

Daniël (21) had gisteravond met vrienden afgesproken op de Schwedenplatz, het centraal gelegen plein waar veel jongeren elkaar ontmoeten voor een drankje of een avond uit. "Ik had met meerdere vrienden afgesproken. Het was de laatste avond voor de avondklok ingaat. We zouden een laatste drankje gaan doen."

Op de Schwedenplatz aangekomen kreeg Daniël het bericht dat een van zijn vrienden vertraagd was. Hij besloot in de tussentijd iets te gaan eten bij McDonald's, en twijfelde tussen die op de Schwedenplatz en die op de nabijgelegen Stephansplatz. Hij besloot naar die laatste te gaan, op 150 meter loopafstand.

Schoten op de Schwedenplatz

Toen hij daar net binnen was, kreeg hij de eerste berichten op zijn telefoon dat er geschoten werd op de Schwedenplatz. Er was sprake van veel schoten, en paniek onder het publiek. "Ook werd op Twitter gezegd dat er meerdere daders op de vlucht waren geslagen, dus ik besloot te blijven waar ik was."

Dit zijn beelden van de vermoedelijke aanslagpleger: