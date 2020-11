Villa waar multimiljardair Jeffrey Epstein meisjes misbruikte, wordt gesloopt

De villa van wijlen Jeffey Epstein wordt gesloopt. In het huis in Palm Beach, Florida, zouden in een periode van zo'n dertig jaar tientallen minderjarige meisjes zijn misbruikt.

De koper, vastgoedontwikkelaar Todd Michael Glaser, zegt tegen Amerikaanse media dat hij een overeenkomst heeft gesloten met de familie van de multimiljardair. Zodra de koop rond is, wil Glaser beginnen met de sloop van het pand. Niemand wil daar, gezien de geschiedenis van de woning, nog wonen, meent hij. Daarom wil hij er een nieuwe villa bouwen.

De villa, die aan het water ligt, kwam in juli in de verkoop voor zo'n 19 miljoen euro. Glaser betaalde er bijna 3 miljoen minder voor.

In de Netflixdocumentaire Jeffrey Epstein: Filthy Rich is het huis uitgebreid in beeld gebracht: