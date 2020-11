KLM-piloten staan niet alleen: ook in andere landen leveren vliegers in

Een harde eis van minister Hoekstra: het personeel van KLM moet de komende vijf jaar een deel van haar loon inleveren, wil het bedrijf het steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro krijgen. De Nederlandse vliegers zijn lang niet de enige piloten in Europa die moeten inleveren. Hoe is het bij andere luchtvaartmaatschappijen geregeld?

Air France

Ten eerste Air France, het zusterbedrijf van KLM. De Franse overheid steunt het bedrijf met een lening ter waarde van 7 miljard euro. Voorwaarde daarvoor is dat het bedrijf geen dividend uitkeert totdat de lening is terugbetaalt. Over loonoffers werd bij de bekendmaking van het steunpakket afgelopen mei niet gerept. Wel krijgen werknemers - net als in Nederland - de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillige vertrekregeling.

Hoeven de Franse piloten dan geen salaris in te leveren? Jawel, volgens de pilotenvakbond SPNL leveren de vliegers al zo'n 25 tot 40 procent van hun loon in. Dat komt omdat het salaris deels afhankelijk is van het aantal vlieguren wat een piloot maakt. Dat aantal is flink gekelderd door de coronacrisis. Wel is zo'n 10 procent van de piloten vrijwillig opgestapt. Volgens Franse media zijn het met name bestuurders van een type vliegtuig wat langzaam wordt uitgefaseerd door de maatschappij.

British Airways

Dan British Airways. De Britse luchtvaartmaatschappij ontving ruim 370 miljoen euro steun van de Britse overheid. Ondanks de steun zegt de luchtvaartmaatschappij niet onder loonoffers uit te kunnen, ook voor de piloten.

De pilotenvakbond Balpa ging in augustus akkoord met het voorstel om tijdelijk 20 procent van hun loon in te leveren. Dat percentage loopt in twee jaar terug tot 8 procent en uiteindelijk tot nul. Wel worden er alsnog zo'n 270 piloten ontslagen. Volgens de BBC stond de vakbond bij de deal flink onder druk. Zo zou de maatschappij hebben gedreigd met een scenario waarbij de piloten worden ontslagen en weer opnieuw moeten solliciteren voor banen met slechtere arbeidsvoorwaarden. Het zogenoemde fire and rehire.

Naast de loonoffers heeft ook British Airways een vrijwillige vertrekregeling opgetuigd voor het personeel. Hoeveel piloten daar precies gebruik van hebben gemaakt, is niet duidelijk.

Lufthansa

Tot slot Lufthansa. De Duitse overheid steunt het bedrijf met een pakket ter waarde van 9 miljard euro. Een deel daarvan steekt de regering in aandelen, waarmee die grootaandeelhouder wordt. De intentie is om de aandelen eind 2023 weer te verkopen.

Net als andere Europese luchtvaartmaatschappijen kondigde het bedrijf aan, ondanks de overheidssteun, banen te gaan schrappen. Om een ontslag te voorkomen, boden piloten van de Duitse maatschappij in april zelf al aan om een deel van hun salaris in te leveren. De meer dan 5000 vliegers geven volgens de overeenkomst tot maximaal 45 procent van hun salaris op. Voorwaarde is dat de luchtvaartmaatschappij in ieder geval tot het eind van dit jaar geen piloten op straat zet.