Nederland geeft onderschept beeldje terug aan Nigeria

Een zeldzaam terracottabeeldje dat onlangs door de douane op Schiphol werd onderschept, is teruggegeven aan Nigeria. Het is de eerste formele teruggave van illegaal verhandelde kunst sinds Nederland zich in 2009 aansloot bij een Unesco-verdrag hierover.

Het gaat om een aardewerkbeeld van 16 centimeter hoog dat een vrouw met gevlochten haar moet voorstellen. Het beeld is volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap typerend voor het Ifé-gebied in Nigeria en stammen uit de periode tussen de 12e en 15e eeuw. Soortgelijke beelden werden destijds geboetseerd voor altaren en graven.

Het beeldje werd door de douane aangetroffen in een pakket dat voor een Nederlandse particulier was bestemd. Na een controle door de erfgoedinspectie werd de authenticiteit van het kunstwerk bevestigd en vandaag officieel in ontvangst genomen door een Nigeriaanse diplomaat.

Eind vorige maand adviseerde de Raad voor Cultuur dat Nederland koloniale roofkunst onvoorwaardelijk moet teruggeven aan de herkomstlanden. Dat zou gaan om honderdduizenden objecten, hoewel pas enkele gevallen bekend zijn van teruggave van kunst.