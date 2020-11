Russische vleesmagnaat vermoord met kruisboog in sauna

Een Russische vleesmagnaat is in een buitensauna op zijn landgoed om het leven gebracht met een kruisboog. Dat meldt het Russische Onderzoekscomité, vergelijkbaar met de Amerikaanse politiedienst FBI.

Het landgoed van zakenman Vladimir Maroegov ligt zo'n 40 kilometer buiten Moskou. Maroegov en zijn partner waren daar in een buitensauna toen ze werden aangevallen, naar verluidt door gemaskerde mannen.

De daders zouden de twee hebben vastgebonden en om geld hebben gevraagd. De vrouw slaagde erin zichzelf te bevrijden en de politie te waarschuwen.

Agenten vonden Maroegov dood in de sauna, samen met de kruisboog waarmee hij was neergeschoten. De daders gingen ervandoor in een auto, die later in een dorp werd teruggevonden.

Verdachte uit Kazachstan aangehouden

De krant Komsomolskaja Pravda meldt op basis van een politiebron dat de vrouw op een "uitgebreide verdachtenlijst" staat. Volgens LifeNews.ru is er een verdachte gearresteerd. Het zou gaan om Aleksandr Mavridi (49) uit Kazachstan. Hij zou zich hebben verzet tegen zijn arrestatie en weigert een verklaring af te leggen.

"Over de toedracht is nog veel onduidelijk", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Het zou kunnen dat het gaat om een zakelijk geschil. Die worden in Rusland wel eens op nogal gewelddadige wijze opgelost. Het is nu wel veel minder dan in de jaren 90, maar het is nooit weggeweest."

Maroegov, die de worstkoning werd genoemd, was eigenaar van een aantal van de grootste vleesverwerkende fabrieken van Rusland. Vorig jaar kwam hij in conflict met zijn ex-vrouw, van wie hij al een aantal jaar gescheiden was. De ruzie ging over bezittingen en kreeg veel publiciteit, meldt The Moscow Times.