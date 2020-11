Waarom overweegt het kabinet het museum te sluiten, maar niet de bouwmarkt?

Er is een kans dat vanaf donderdag musea, bioscopen, theaters, dierentuinen en pretparken twee weken worden gesloten. Dat overweegt het kabinet voorafgaand aan de coronapersconferentie van morgenavond. Wat kunnen bij deze keuzes de afwegingen van het kabinet zijn?

Volgens Frits Rosendaal, hoofd afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC, hebben de maatregelen hoogstwaarschijnlijk te maken met het beperken van de reisbewegingen en niet direct met het risico op besmettingen op die plaatsen.

Als we kijken naar het aantal besmettingen en waar die hebben plaatsgevonden, komen we namelijk niet veel verder. Besmettingscijfers over musea, bioscopen, dierentuinen, theaters en pretparken zijn er niet, laten het RIVM en de landelijke GGD desgevraagd weten.

Van slechts 25,7 procent van de besmettingen is überhaupt bekend waar ze waarschijnlijk hebben plaatsgevonden. Uit de cijfers van vorige week blijkt dat de meeste besmettingen plaatsvinden in de thuissituatie (62,9 procent) en op het werk (12,5 procent).

Nu al weinig bezoekers

Volgens Carin Reinders, directeur van museum, bibliotheek en archief CODA Apeldoorn, blijven bezoekers nu al grotendeels weg. "Normaal hebben we met heel CODA zo'n 50.000 bezoekers per maand. Daar is op dit moment nog geen 20 procent van over."

Ook directeur Mirjam Barendregt van theater Orpheus Apeldoorn ziet hoe rustig het is. "We hebben drie zalen, met gezamenlijk 2250 stoelen. Daar blijven inmiddels nog maar 30 per zaal van over. Dus ja, als die wegvallen, maakt dat ook niet echt verschil financieel gezien." Toch snapt ze de eventuele keuze van het kabinet wel. "Zelfs als we hier relatief minder besmettingen hebben dan bij scholen, is het sluiten van scholen het laatste dat we moeten willen. Dat levert enorm veel problemen op. Dus dat wij eerder de klos zijn, begrijp ik wel."