Nederlandse vlag uit de ruimte naar het Rijksmuseum

andre_kuipers_officieel Rijksmuseum

Vanmorgen heb ik de Nederlandse vlag die ik bij me had in het internationale ruimtestation ISS, mogen overhandigen aan het Rijksmuseum. De vlag behoort tot ons nationaal erfgoed. Mijn verblijf als eerste Nederlander aan boord van het ISS, is onderdeel van onze nationale ruimtegeschiedenis. Het is fantastisch dat dit symbool van onze aanwezigheid in het ISS voor volgende generaties wordt bewaard. De vlag is voorzien van de handtekeningen van alle bemanningsleden uit Europa, Rusland en Amerika en is daarmee ook een symbool van intensieve, internationale samenwerking. De vlag is de komende tijd te zien in het atrium van het Rijksmuseum. #rijksmuseum #nationalevlag #iss #trots #dankbaar