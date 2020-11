Weer nieuwe aanhoudingen voor terroristische aanslag Nice

De politie in Frankrijk heeft nog eens twee mensen opgepakt in het onderzoek naar de terroristische aanslag bij een kerk in Nice, afgelopen donderdag. Er zitten nu zes mensen vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.

Dagblad Le Parisien meldt dat de twee nieuwe verdachten twee mannen van 63 en 25 jaar zijn die eerder thuis waren bij een man die gisteren werd opgepakt in Grasse. Dat is een 29-jarige Tunesiër die vermoedelijk met de dader omging.

Bij de aanslag in Nice stak een Tunesiër van 21 drie mensen dood in de Notre Dame. Hij was volgens de Franse aanklager in september aangekomen in Europa, via het Italiaanse eiland Lampedusa, en zou gedreven zijn door islamistische motieven. Hij is neergeschoten en ligt ernstig gewond in het ziekenhuis.

Lampedusa

Ook in Italië worden zijn bewegingen onderzocht. Het vermoeden is dat de Tunesiër vanuit Lampedusa de boot heeft gepakt naar Bari. Daar zou hij een uitzettingsbevel hebben gekregen, waarin stond dat hij binnen een week Italië moest verlaten. Mogelijk verbleef hij daarna tien dagen in de Siciliaanse plaats Alcamo, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Frankrijk heeft de beveiliging van scholen en gebedshuizen opgevoerd na een reeks aanslagen. Half oktober werd een leraar, Samuel Paty, onthoofd door een extremistische moslim omdat hij in een les cartoons van de profeet Mohammed had laten zien.

In september probeerde een man het voormalige kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in brand te steken en stak hij twee journalisten neer. Gisteren nog werd in Lyon op straat een Grieks-orthodoxe priester neergeschoten. Het motief daarvoor is nog niet duidelijk.