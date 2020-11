Roadtrip door een swing state: 'Hier is iedereen beter geworden van 4 jaar Trump'

Na lang twijfelen stelden Leo en Traci hun zaak een keer ter beschikking van de lokale Democratische kandidaat. "Voor een campagne-evenement, we wilden helpen." Verder vermijden ze om al te openlijk over politiek te praten met klanten. Politieke vlaggen of stickers, die veel andere zaken in de stad wel hebben, ontbreken bij hen. "Het zou geen zes uur duren voordat we een steen door de ruit hebben."

Nog vier jaar

In het geweld waar de café-eigenaars voor vrezen, herkent Sam Hotchner zich niet. Volgens hem zijn het juist the liberals die zich agressief gedragen. "Sommigen schreeuwen scheldwoorden naar mij, of tonen hun middenvinger." Dat zijn eigen koopwaar met slogans als 'Make liberals cry again' ook niet erg verzoenend is, vindt hij logisch. "Zij zijn begonnen."

Met alles wat hij verkoopt, is Hotchner ervan overtuigd dat Trump het haalt deze week. Wat hij gaat doen, de komende vier jaar? "Hij is natuurlijk een politicus, die zeggen niet altijd precies wat ze van plan zijn." Toch heeft hij alle vertrouwen in de man die hem vanaf tientallen T-shirts in zijn kraampje aankijkt. "Hij gaat Amerika nog grootser maken."