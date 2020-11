Politie beëindigt illegale feesten in Limburgse bossen en 'Halloween-huis'

De politie heeft vannacht opnieuw meerdere illegale feesten beëindigd. In Zuid-Limburg werd daarbij ook de mobiele eenheid ingezet. Daar waren in de bossen tussen Meerssen en Stein, bij Geulle, zo'n 100 tot 150 feestgangers op de been. De Limburgse politie kreeg bij de actie hulp van eenheden uit Amsterdam, Brabant en Oost-Nederland. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden of beboet.

Ook in Halfweg bij Amsterdam moet de politie ingrijpen. Daar hielden tientallen feestgangers een Halloween-feestje in een vakantiehuisje voor acht personen, twittert Johan Dubbeldam van de politie Haarlemmermeer.