CDU kiest in januari nieuwe partijleider

Afgevaardigden van de CDU kiezen in januari een nieuwe partijvoorzitter. Dat zijn de drie belangrijkste kandidaten van de Duitse partij overeengekomen met het partijbestuur, nadat eerder deze week onrust was ontstaan over het (opnieuw) uitstellen van het CDU-congres.

Tijdens dat congres in december zouden de christendemocraten stemmen over 'de nieuwe Merkel', hoewel nog niet duidelijk is of de winnaar ook meteen bondskanselierkandidaat wordt. Maar vanwege de coronacrisis gaat de partijbijeenkomst niet door, maakte het CDU-bestuur maandag bekend.

De kandidaat die vooroploopt in de peilingen, Friedrich Merz, beschuldigde de leden van de partijtop er daarna van dat ze met het uitstel probeerden te voorkomen dat hij de verkiezingen zou winnen. Tegen de Duitse krant Die Welt zei hij aanwijzingen te hebben dat Armin Laschet, een van de andere kandidaten, meer tijd nodig heeft om aan zijn presentatie te werken.

Samenhang

Vandaag is dus bekendgemaakt dat medio januari wordt gestemd over de opvolger van Merkel. "Eenheid in de CDU is belangrijk voor Duitsland, vooral in zulke moeilijke tijden", zegt algemeen secretaris Paul Ziemiak op Twitter. "Deze afspraak is een belangrijk signaal van de samenhang in onze partij."

Hoe de verkiezingen voor de nieuwe partijleider er precies uit komen te zien, wordt in december bekend. De drie kandidaten hebben de voorkeur voor een fysieke bijeenkomst, maar als dat niet kan zal digitaal worden gestemd.

In Duitsland zijn volgend jaar landelijke verkiezingen. Het was al duidelijk dat Merkel daarna niet terugkeert als partijvoorzitter en bondskanselierkandidaat. Haar beoogd opvolger, de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer, legde eerder dit jaar haar partijvoorzitterschap neer.