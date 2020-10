Trumps route naar winst loopt via de Latino’s van Miami

Mercedes en Maria snappen dat niet. "En ik wil het begrijpen, want ik denk dat Trump veel eigenschappen heeft die dictators ook hebben," zegt Mercedes verontwaardigd. "Dus hoe kan het dat wij gevlucht zijn voor een dictator, er nu een zien die hetzelfde klinkt, maar hem toch steunen?"

De twee dames zien maar één verklaring, en die gaat meer over de vorm dan de inhoud. "Machismo, anders weet ik het ook niet," zegt Mercedes. "Er is machismo in deze gemeenschap, en Trump is een macho. Op zijn verkiezingsbijeenkomsten spelen ze dat nummer Macho man," ze maakt een dansbeweging, "en nu hebben we deze clown, die aantrekkelijk is voor de masculiene macho."

In het gemiddelde van peilingen in Florida loopt Joe Biden nu zo'n anderhalf procent voor op president Trump. Ruim binnen de foutmarge. In de late avond hebben Democraten in downtown Miami zich opgesteld bij een groot kruispunt. Ze slaan op potten en pannen en trekken zo de aandacht van het voorbijrazende verkeer. Bye-Don, staat er op een plakkaat, een woordspeling met de namen van de twee presidentskandidaten.

"Dit is een Cacerolazo," roept Miguel met een dik Puerto Ricaans accent over de herrie heen. Als de Republikeinen de symboliek van het socialisme inzetten, hebben de Democraten hun eigen beelden, vindt hij. "Iedere Latino weet dat potten en pannen staan voor verzet tegen dictators. Zo doen we dat in Latijns-Amerika, en misschien is het daar hier ook wel tijd voor."