Grote onzekerheid over werk op en rond Schiphol: 'Iedereen vreest voor zijn baan'

KLM-personeel, bagage-afhandelaars, beveiliging, maar ook het horeca- en winkelpersoneel op de luchthaven, schoonmakers én werknemers van alle toeleveranciers: Schiphol was in 2019 goed voor in totaal een kleine 114.000 banen.

Grofweg de helft daarvan is volgens vakbonden en deskundigen in gevaar, of is al verloren gegaan.

Met name de mensen in praktische beroepen worden geraakt, ziet vakbond FNV. Een groot deel woont dicht bij elkaar. Zo woont een op de drie van de op Schiphol werkzame mensen in Haarlemmermeer, Amsterdam of Almere, bleek uit onderzoek van onderzoeksbureau SEOR in 2016.

Om wie gaat het, en wat zijn hun perspectieven op ander werk?

In 2019 berekende onderzoeksbureau Decisio in opdracht van de overheid dat 113.900 mensen op Schiphol of bij een toeleverancier van de luchthaven werken.