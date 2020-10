Deadline na deadline wordt gemist bij de brexit, hoe zit dat?

De enige datum die wel wettelijk is vastgelegd is 31 december. Dan breken de Britten definitief met de Europese Unie. Het is aan onderhandelaars Barnier (EU) en Frost (VK) om het voor die tijd eens te worden over de toekomstige relatie tussen beide partijen.

Vertalingen in alle 25 talen

Volgens Van Slooten hopen EU-leiders en het Europees Parlement zich in december over een eventuele deal te kunnen buigen. Dat is nog wel een karwei, want de EU is een gemeenschap met 25 talen.

"De uiteindelijke teksten zullen in het Engels worden opgesteld, maar zullen voor het parlement in alle 25 talen vertaald moeten worden. Die vertalingen luisteren heel nauw", legt Van Slooten uit. "In alle talen moet de tekst precies hetzelfde betekenen, ruimte voor interpretatie mag er niet zijn." Pas als dat gebeurd is kan het Europees Parlement de deal bestuderen.

Zo'n 80 tot 90 procent is al uitonderhandeld, denkt Van Slooten. Wel zijn er nog altijd twee hardnekkige knelpunten in de onderhandelingen. "Vissers uit verschillende EU-landen willen na de brexit dezelfde toegang hebben tot de Britse wateren als nu, maar dat vinden de Britten onbespreekbaar."

Daarnaast is het gelijke speelveld van regels om oneerlijke concurrentie te voorkomen een knelpunt. "De EU zegt: als jullie toegang willen houden tot onze markt, moeten jullie al onze regels volgen. Dat willen de Britten niet."