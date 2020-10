Vermiste Belgische youtuber dood gevonden in kanaal

De 22-jarige Pools-Belgische youtuber Kacper Przybylski is overleden. Przybylski, beter bekend onder de naam Kastiop, werd al ruim een week vermist. Hij werd vanochtend aangetroffen in een kanaal in het Limburgse dorp Stein, nabij de Belgische grens. De politie bevestigt dat het om de vermiste youtuber gaat.

De politie vertelt niet hoe Przybylski om het leven is gekomen. Maar volgens een woordvoerder zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf en is het onderzoek afgesloten.

Collega-youtuber Ergin schrijft op Twitter dat Przybylski na een dagenlange zoektocht is gevonden. "Maar niet zoals we hebben gehoopt", aldus Ergin. "Ik hou van je. Ik mis je, ik zal je voor altijd missen. Je lach en je leuke herinneringen draag ik in m'n hart voor altijd."