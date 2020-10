Meer Amsterdammers vinden hun geknipte fiets terug

Ongeveer de helft van de weggeknipte fietsen in Amsterdam, is snel weer terug bij de eigenaar, Vorig jaar was dat nog geen dertig procent. De stijging heeft alles te maken met het feit dat het Fietsdepot alle informatie over geknipte fietsen nu op de website www.verlorenofgevonden.nl zet.

"Binnen paar minuten had ik 'm online gevonden", zegt de eigenaresse van een geknipte fiets bij NH Nieuws. Voor een bedrag van 35 euro kreeg ze haar fiets dezelfde dag nog thuisbezorgd.

Amsterdam knipt dagelijks zo'n honderd tot 125 foutgeparkeerde fietsen weg omdat ze hinderlijk in de weg staan of omdat ze te lang een plekje bezet houden. In totaal zijn er 800.000 fietsen in de stad, zegt Margreet Hoedjes van de gemeente. Amsterdam heeft in sneltempo fietsparkeergarages en andere voorzieningen gebouwd om te voorkomen dat het een chaos wordt op straat. "Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de mensen daar dan gebruik van maken en zich aan de regels houden", aldus Hoedjes.

De afstand naar het depot was veel mensen te ver

Parkeren de fietsers hun voertuig toch zomaar op straat, dan is de kans groot dat de gemeente de fiets weghaalt en naar het depot bij Amsterdam Sloterdijk overbrengt. Op dit moment staan er in het depot gemiddeld zo'n 6.000 geknipte fietsen.

Tot vorig jaar bleef het daar vaak bij, zegt locatiemanager Martin Klepper van het Fietsdepot. "Vroeger belde je. Als wij je fiets niet konden vinden, was het advies om maar even langs te komen en zelf te kijken. Dat zagen de mensen dan niet zitten. De afstand naar het depot was voor veel mensen een reden om naar een andere fiets uit te kijken."

Een jaar geleden werd nog geen dertig procent van de geknipte fietsen door de eigenaar opgehaald. Totdat de gemeente de informatie op de website begon te zetten. Nu is het een fluitje van een cent om je fiets terug te vinden. Voor 22,50 euro kun je hem zelf ophalen. Betaal je 35 euro, dan brengen ze de fiets weer bij je thuis.