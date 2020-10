Kunstenaar beticht van seksueel misbruik meerdere vrouwen

Zeker twintig mannen en vrouwen beschuldigen in NRC Handelsblad kunstenaar Julian Andeweg (34) van grensoverschrijdend gedrag. De krant sprak vier vrouwen die bij de politie verklaarden dat ze slachtoffer zijn geworden van verkrachting, huiselijk geweld, intimidatie of stalking. Bij de krant zijn daarnaast negen beschuldigingen bekend van aanranding door de kunstenaar, wiens werk in onder meer het Maastrichtse Bonnefantenmuseum hangt. Anderen beschuldigen hem van diefstal.

Eén vrouw zegt dat ze twee jaar lang bijna wekelijks is geslagen of geschopt. Een ander vertelt dat hij haar in een donkere kamer tegen de muur duwde en in haar kruis greep.

Julian Frenky Andeweg (zelf schrijft hij zijn voornaam met twee a's) studeerde in 2012 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij solliciteerde succesvol op een werkplek bij de prestigieuze Rijksakademie in Amsterdam. Voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst kreeg hij in 2018 een nominatie. Op het openingsevenement in het Paleis op de Dam ging hij met de koning op de foto.