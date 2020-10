17-jarige verdachte van doden Kenosha-demonstranten uitgeleverd

Kyle Rittenhouse, die wordt verdacht van het doden van twee demonstranten in de Amerikaanse plaats Kenosha, is uitgeleverd aan de autoriteiten in Wisconsin. De 17-jarige Amerikaan woont in de staat Illinois, in een plaats vlak bij de grens met Wisconsin. Hij wilde in zijn thuisstaat blijven voor zijn proces, maar daar zette de rechter een streep door.

Meteen na de uitspraak werd Rittenhouse naar de grens tussen Illinois en Wisconsin gereden, waar hij werd overgedragen aan de sheriff van Kenosha.

De jongen werd eind augustus opgepakt in het politieonderzoek naar de dood van twee mannen bij rellen in Kenosha. Daar was een paar dagen eerder de zwarte Amerikaan Jacob Blake meerdere keren van dichtbij in zijn rug geschoten door de politie. Hij raakte daarbij blijvend verlamd vanaf zijn middel.

Protest en plunderingen

Na dit schietincident braken er demonstraties en plunderingen uit in Kenosha. Er waren ook gewapende burgermilities actief, die naar eigen zeggen patrouilleerden in de stad om mensen te beschermen en verdere plunderingen te voorkomen.

Volgens Amerikaanse media was Rittenhouse onderdeel van een van die milities. Hij werd opgepakt op verdenking van het doden van twee demonstranten. Ook zou hij een derde demonstrant hebben verwond. De advocaat van Rittenhouse zegt dat de jongen uit zelfverdediging handelde.

Van dat incident zijn deze beelden gemaakt: