Opnieuw minderjarigen aangehouden voor fatale mishandeling Arnhem

De politie heeft nog twee minderjarige jongens aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling die het leven kostte aan een man van 73 jaar. De twee hadden zichzelf gemeld bij het politiebureau.

Van de vijf verdachten die de politie gisteren al had aangehouden, is een jongen uit Westervoort vrijgelaten. Hij geldt niet meer als verdachte in de zaak.

Onderzoek

In totaal zitten er nu nog zes verdachten vast, van wie vijf minderjarig. Drie verdachten worden vandaag voorgeleid. Van de andere drie wordt dit weekend besloten of ze nog langer vast blijven zitten.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de dood van de 73-jarige man. Hij werd woensdagavond op straat zo zwaar mishandeld dat hij gereanimeerd moest worden. Een paar uur later overleed hij in het ziekenhuis.

Geruchten

De politie zegt dat er veel geruchten rondgaan over de aanleiding voor de mishandeling, waaronder homogeweld. Dit wordt onderzocht, maar de politie houdt rekening met meerdere scenario's.

COC Midden-Gelderland bevestigt bij Omroep Gelderland dat de man het COC ouderencafé in Arnhem wel eens bezocht en dat vrienden en bekenden van hem daar per e-mail op de hoogte zijn gesteld van zijn dood.