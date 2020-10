Inwoners Nice negeren lockdown om bloemen te leggen bij Notre-Dame

In Frankrijk was het gisteren de laatste dag voordat de nieuwe lockdown in zou gaan. Nog één keer waren de cafés en alle winkels open. In het Zuid-Franse Nice gingen veel mensen al vroeg op pad om nog een laatste keer te winkelen.

Bij Grand Café de Lyon, vlak tegenover de kerk, zat het terras 's ochtends al redelijk vol. Rond half 9 ging de aanslagpleger de kerk binnen en vermoordde hij drie mensen. De gealarmeerde politie schoot hem neer. Hij raakte zwaargewond.

"Toen de klanten de schoten hoorden renden ze gelijk weg, zonder te betalen", vertelt ober Romain Conilh in de Franse krant Le Figaro. "Ik heb het al een keer eerder meegemaakt, in 2016, ik wist in één keer wat er aan de hand was. Je ziet iedereen wegstuiven, dat ging toen ook zo".

Conilh doelt op de aanslag van 14 juli 2016. Toen kwamen op de Franse nationale feestdag 86 mensen om het leven nadat een terrorist met een vrachtwagen wandelaars had aangereden op de Promenade des Anglais.

Bloemen en kaarsjes

Vanochtend is het ondanks de lockdown niet echt stil op straat, vertelt correspondent Thomas Spekschoor vanuit Nice. "Je mag officieel alleen naar buiten als je een essentieel beroep uitoefent of om eten te kopen. Maar de mensen hebben toch de behoefte om er even uit te gaan, om bloemen bij de kerk neer te leggen of een kaarsje aan te steken. Je merkt dat de mensen er mee bezig zijn."

"Veel mensen die ik spreek, zijn echt wel bang", vervolgt Spekschoor. "Ze hebben sterk het gevoel dat dit iedereen kan overkomen. Ik sprak een paar nonnen, en zij zeiden: 'Dit hadden wij kunnen zijn'. Dat is het enge er van."

Door een speciale alarmknop in een kastje op straat was de politie snel ter plaatse: