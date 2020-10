25 rechercheurs onderzoeken fatale mishandeling 73-jarige Arnhemmer

Een team van 25 rechercheurs onderzoekt de fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem, afgelopen woensdag. Gisteren werd bekend dat er vijf mensen zijn aangehouden in verband met de zaak. Het gaat om tieners: vier minderjarige jongens en een man van 18.

Volgens een woordvoerder van de politie zitten alle vijf nog vast en worden ze verhoord. Over de aanleiding van de mishandeling is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoe de politie de jongeren op het spoor is gekomen.

De man werd woensdagavond op straat zo zwaar mishandeld dat hij onwel werd en gereanimeerd moest worden. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De komende dagen worden de verdachten verder verhoord en wordt er in de buurt onderzoek gedaan. De politie is nog op zoek naar camerabeelden die in de buurt van het incident zijn gemaakt, bijvoorbeeld van dashcams.

Op de hoek van de Spijkerstraat en de Prins Hendrikstraat in het Arnhemse Spijkerkwartier, waar de mishandeling plaatsvond, leggen mensen bloemen en worden kaarsen aangestoken.