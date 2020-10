Stembureaus mogelijk meerdere dagen open bij Kamerverkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar wordt in elke gemeente een beperkt aantal stembureaus een paar dagen langer opengesteld. Haagse bronnen bevestigen een bericht uit de Volkskrant dat dat de kern is van een plan van minister Ollongren om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen. Als er al een paar dagen voor de eigenlijke verkiezingsdatum van 17 maart kan worden gestemd, worden de kiezers meer gespreid, en dat is in tijden van corona veiliger, is het idee. Verder kunnen ook kiezers die in Nederland wonen per post stemmen.

Ollongren heeft al een paar keer gezegd dat ze naar allerlei opties kijkt. Binnenlandse Zaken wil nu alleen maar kwijt dat de minister waarschijnlijk volgende week meer bekendmaakt in een brief aan de Tweede Kamer en dat daar nu nog aan wordt gewerkt. Het ministerie wil daar niet op vooruitlopen..

Coronaregels

Ollongren heeft eerder al een wetsvoorstel ingediend met allerlei, minder vergaande, maatregelen. Dat is al door de Tweede Kamer aangenomen en moet nog door de Eerste Kamer. In dat voorstel staan onder meer bepalingen over het anderhalve meter afstand houden en handen wassen voordat er gestemd kan worden. Ook wordt het aantal stembureauleden uitgebreid, kunnen in sommige gevallen de stembiljetten op een andere plaats worden geteld en mogen kiezers drie in plaats van twee volmachtstemmen uitbrengen.

Er komt een campagne om meer vrijwilligers te werven om de stembureaus te bemensen. Ollongren trekt tientallen miljoenen euro's extra uit omdat gemeenten allerlei extra maatregelen moeten nemen. Er wordt ook gedacht aan tijdelijke stembureaus in tenten en de mogelijkheid om te stemmen vanuit de auto.