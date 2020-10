Wekdienst 30/10: Kort geding afsteekverbod Rotterdam • Kwartaalcijfers Air France-KLM

En dan nog even dit:

Maradona, de voormalige topvoetballer uit Argentinië wordt vandaag 60 jaar. Door velen wordt hij beschouwd als de beste aller tijden. Hoe Maradona het viert is onduidelijk, want een paar dagen geleden moest hij in quarantaine in afwachting van een coronatest. Eerder deze maand heeft hij ook al een test gedaan, die was toen negatief.