Nog 5 dagen tot verkiezingen VS: hackers stelen geld Republikeinen

Update 16.00 uur: Amerikaanse verkiezingsnacht in Nederland

De verkiezingsnacht in de VS is ook in Nederland goed te volgen. De NOS maakt op NPO1 een uitzending die 7,5 uur duurt. De uitzending begint om 23.30 uur en is in handen van Rob Trip, Jeroen Wollaars en Malou Petter.

Vanuit de studio wordt er contact gehouden met verslaggevers in de Verenigde Staten. Ook zijn Nederlandse en Amerikaanse aanhangers van Donald Trump en Joe Biden te gast.

Ook wordt de verkiezingsnacht de hele nacht op NPO Radio 1 en online gevolgd.