Lekkende gifvaten Doetinchem worden snel overgepompt en weggehaald

"Het college heeft besloten om niet langer te wachten en zelf opdracht te geven om op korte termijn de inhoud van de vaten veilig te stellen", schrijft burgemeester Boumans in een reactie aan de gemeenteraad. "Via het lopende juridische traject blijven we de verantwoordelijke partijen aansprakelijk stellen voor alle kosten." Die hebben inmiddels aan de gemeente laten weten "bereid zijn om samen te werken en het probleem aan te pakken".

Het is de bedoeling dat voor het einde van het jaar de inhoud van de vaten veilig in de silo's is overgepompt. Uit de resultaten van aanvullende geur-, bodem- en grondwateronderzoeken blijkt volgens de gemeente dat er geen acute noodzaak is tot verder ingrijpen.

"Wel is er zorg rondom de vervuiling van het grondwater", schrijft burgemeester Boumans. "Direct aanwonenden hebben inmiddels in een persoonlijke gesprek het advies gekregen het grondwater niet op te pompen of te gebruiken of vruchten van bomen of struiken in de tuin te eten."

Zodra het blusschuim is overgepompt gaat de gemeente onderzoeken of een eventuele bodemsanering nodig is.