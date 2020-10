Vliegtuigsoap in Twente, afgedankte Boeings 747's mogen niet meer opstijgen

Twente Airport verwachtte dat de 747's er lang zouden blijven staan, misschien meer dan een jaar, en hoopte ze ook te mogen ontmantelen. Maar Lufthansa, nog steeds de eigenaar, had andere plannen. De maatschappij verkocht drie van de toestellen aan de Amerikaanse vliegtuigrecycler GE Aviation Materials. De eerste jumbojet had dinsdag al naar de VS moeten vertrekken. Daarna zou er iedere maand een volgen, meldt de Duitse vliegtuigsite Aerotelegraph.

Maar de toestellen mogen niet weg. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Twente Airport alleen een vergunning voor het landen van Boeing 747's om ze ter plaatse te laten ontmantelen. De landingsbaan bechikt volgens de ILT niet over de infrastructuur om zeer zware vliegtuigen zoals de 747 te laten opstijgen. Om er zeker van te zijn dat de vliegtuigen op de grond blijven, heeft de inspectie het Twentse vliegveld een dwangsom opgelegd.

Parkeergarage

De inspectie zegt dat voor de eerste twee Lufthansa-vliegtuigen ook geen vergunning was aangevraagd - die is later in orde gemaakt omdat het alleen om papierwerk ging. En nog vóór de landing van de laatste vier jets is er gewaarschuwd dat van vertrek geen sprake zou kunnen zijn, zegt de ILT in Trouw. Er zijn eerst aanpassingen aan de baan nodig, of er zou een ontheffing moeten komen.

Twente Airport zit nu met de handen in het haar. "Alsof je een parkeergarage binnenrijdt en dan niet meer naar buiten mag", zei directeur Meiltje de Groot dinsdag tegen Tubantia. "Te absurd voor woorden." Dat de Boeings niet vanaf Twente Airport mogen opstijgen, komt door een tussentijdse vergunningswijziging, zei ze in het regionale dagblad. Vandaar de stap naar de voorzieningenrechter in de hoop dat de vliegtuigen alsnog op weg kunnen.

Jan Schuring, directeur van de regionale organisatie Technology Base, waar het vliegveld onder valt, houdt het erop dat het veiligheidscertificaat door beide partijen verschillend wordt geïnterpreteerd.

De 'vliegtuigsoap' houdt de gemoederen in Overijssel inmiddels flink bezig, meldt RTV Oost. De Enschedese Statenleden Arjan Hof (ChristenUnie) en Frederik Tattersall (FVD) hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.