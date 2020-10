Tientallen lichamen in clandestiene graven Mexico

In illegale graven in Mexico zijn de stoffelijke resten van zeker 59 mensen gevonden. De doden zijn nog niet geïdentificeerd, maar het gaat in elk geval om tien vrouwen. De meeste slachtoffers waren jong, sommige zelfs nog tiener, zegt het hoofd van de landelijke commissie die naar vermiste personen zoekt.

De lichamen werden gevonden op een terrein in de plaats Salvatierra in het midden van het land. De regio wordt geteisterd door drugsgeweld en heeft met 2250 doden tussen januari en augustus op dit moment het hoogste moordcijfer van alle Mexicaanse staten. Het Jalisco-kartel vecht er een bloedige strijd uit met lokale bendes die worden gesteund door Sinaloa-kartel.

De onderzoekers werden door familieleden van vermiste personen getipt over de clandestiene begraafplaats. Ze verwachten dat ze bij Salvatierra de komende tijd nog meer lichamen zullen aantreffen.

Het is de grootste vondst van lichamen ooit in de staat Guanajuato. Elders in het land zijn in het verleden nog grotere massagraven ontdekt.