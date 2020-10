Discriminerende agenten mogelijk toch vervolgd, organisaties stappen naar rechter

Vijf maatschappelijke organisaties stappen naar het gerechtshof om een groep agenten te laten vervolgen voor discriminatie en racisme. De vijf Rotterdamse agenten reageerden in 2019 in een WhatsApp-groep op een video waarin te zien was dat donkere jongeren een 15-jarige witte jongen mishandelden in Spijkenisse. Ze maakten de donkere tieners in de groep uit voor "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen".

Het Openbaar Ministerie besloot in augustus om de agenten niet te vervolgen. De uitlatingen zijn niet strafbaar, omdat ze werden gedaan in een besloten groep. Het OM noemde de teksten wel "laakbaar en niet passend".

De organisaties spannen nu een artikel-12-procedure aan bij het gerechtshof om de agenten toch te laten vervolgen. Het gaat om Controle Alt Delete, Radar, Spior, St. Ocan en Concrete Blossom.

Gedachtengoed strafbaar

Vervolging is wel mogelijk, zegt woordvoerder Jair Schalkwijk op basis van een juridische analyse die in samenwerking met een cross-cultureel centrum van de VU is gedaan. Daaruit blijkt volgens hem dat het gedachtengoed strafbaar is en dat het gaat om het verspreiden ervan, niet het openbaar maken.

Daarnaast is de WhatsApp-groep niet helemaal besloten, omdat ook een leidinggevende er toegang toe heeft en gebruikt wordt gemaakt van diensttelefoons, zegt Schalkwijk.

Een artikel-12-procedure is een bezwaarprocedure tegen het Openbaar Ministerie. De rechter moet besluiten of alsnog tot vervolging wordt overgegaan.