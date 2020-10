Wekdienst 29/10: Kwartaalcijfers Shell • Wereldprimeur met ijzerpoeder

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Shell presenteert cijfers over het derde kwartaal en komt mogelijk met informatie over een nieuwe strategie. Het olie- en gasbedrijf heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis en boekte in het tweede kwartaal een nettoverlies van 15,4 miljard euro. Dat verlies kwam onder meer door de sterk teruggelopen vraag naar brandstof. Het aandeel Shell zakte gisteren op de beurs even onder de 10 euro, voor het eerst sinds 1993.

Het is de laatste dag dat zorgaanbieders een aanvraag kunnen indienen voor de zorgbonus. Die bonus is 1000 euro per persoon en bedoeld voor zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona.

Als teken van betrokkenheid spreekt Koning Willem-Alexander vandaag via een videoverbinding met huisartsen en ziekenhuispersoneel op Curaçao, over de impact van de coronacrisis op het eiland. Er was een beperkte groei van het aantal besmettingen op het eiland de afgelopen weken.

Wat heb je gemist?

Het 15-jarige vermiste meisje uit Berghem, bij Oss, is weer terecht en ongedeerd. Een verdachte is aangehouden. Dat heeft de politie vannacht bekend gemaakt. Het meisje werd sinds vrijdag vermist. Gisteravond verstuurde de politie een Amber Alert. Ze was volgens de politie vlakbij haar huis meegenomen door een onbekende man in een auto. Waar het meisje gevonden is, is niet duidelijk. De politie zegt later vandaag met meer informatie te komen.