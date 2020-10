Politie bezorgd over inkrimping zendtijd Opsporing Verzocht

De publieke omroep wil het programma Opsporing Verzocht van AVROTROS vanaf 1 januari inkorten naar 30 minuten en een langere zomerstop instellen. Dat blijkt uit een e-mail van de politie die De Telegraaf en RTL Boulevard hebben ingezien. De zomerstop zou van zes naar veertien weken worden verlengd.

De politie is niet blij met deze plannen. Een woordvoerder van de korpsleiding zegt tegen de NOS dat vooral de lange zomerstop een groot probleem is voor de politie. "Criminaliteit stopt niet in de zomer", aldus de woordvoerder.

Het inkorten van de uitzending van 50 naar 30 minuten noemt hij "niet ideaal", maar daarover wil de politie volgens hem best in gesprek. "Net als over de vorm en hoe je het programma kunt vernieuwen. Maar een lange zomerstop is wel echt een probleem." Hij laat weten dat er nog gesprekken lopen met de omroep en de NPO.

Vernieuwing

Volgens een woordvoerder van NPO zijn "vernieuwing en nieuwe initiatieven" redenen om in het programma te snijden. "Opsporing Verzocht blijft een prominente plek houden op NPO 1. We vernieuwen doorlopend en samen met AVROTROS willen we ook dit programma toekomstbestendig houden", staat in een verklaring van de NPO.

In de verklaring staat verder dat de NPO denkt dat Opsporing Verzocht nog beter tot zijn recht komt om 21.30 uur, op de vaste dinsdagavond. De NPO zegt verder in gesprek te zijn met de betrokken partijen om Opsporing Verzocht "op een eigentijdse manier te blijven ondersteunen, ook op onze andere platforms".

Tips leiden regelmatig tot arrestaties

Na een proefaflevering in oktober 1975 ging het programma pas echt van start op 15 november 1982. Eerst met maandelijkse uitzendingen, later werd het programma wekelijks uitgezonden.

In het programma vraagt de politie kijkers om informatie over zaken waaraan in de uitzending aandacht wordt besteed. Regelmatig leiden de tips die de politie hierna binnenkrijgt tot de arrestatie van een verdachte. Het programma wordt sinds 2005 gepresenteerd door Anniko van Santen. Wekelijks kijken gemiddeld ruim 1 miljoen mensen naar Opsporing Verzocht.