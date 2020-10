Wetenschappers ontdekken koraalrif zo hoog als een wolkenkrabber

Volgens hoofdonderzoeker Tom Bridge van de James Cook-universiteit is het voor het eerst sinds eind 19e eeuw dat er in het gebied een nieuw vrijstaand rif is gevonden. Zeven andere hoge vrijstaande riffen in het gebied waren al bekend.

"Dit is smullen voor wetenschappers", zegt marien tropisch ecoloog Erik Meesters van Wageningen University & Research. "Het is een soort Grand Canyon-landschap, maar dan met 500 meter water eroverheen. Dan steekt daar opeens zo'n puist uit van 500 meter hoog die daar blijkbaar de afgelopen duizenden jaren rustig heeft gestaan."

Volgens Meesters is het vooral voor geologen een belangrijke ontdekking. "Een bijzondere geologische structuur, maar het koraal eromheen is niet zo bijzonder. Een speldenprikje van hooguit een paar honderd meter breed. Zelf hebben wij in Caribisch Nederland ook veel koraal en de afgelopen jaren zijn daar enorme ontdekkingen gedaan. Zo zijn in de Saba-bank diepe kuilen gevonden met aan de randen van die kuilen heel veel koraal. Dat is nog veel mooier."