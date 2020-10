Excuses van dj Giel Beelen voor (weer) missen van zijn nachtshow

Beelen zegt dat hij tot laat in de avond bezig was met de voorbereidingen voor zijn show en podcast, en dat hij ook nog naar het NOS-programma Met het Oog op Morgen wilde luisteren. "Ik ben dus veel te laat gaan slapen."

Beelen liet vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag ook al verstek gaan omdat hij zich had verslapen. Toen hij vannacht ook niet kwam opdagen, wisten Van Velthuysen en Rosendahl al hoe laat het was, al maakten ze zich ook zorgen.

Ze belden verschillende keren met hun collega, maar de telefoon stond uit. Ook luisteraars waren kritisch. Beelen vindt het vervelend dat nu het beeld is ontstaan dat hij zijn nachtshow niet belangrijk vindt. "Iedereen die mij kent, weet dat ik dit tijdstip juist wilde omdat ik het zo mooi vind."

Gesprek met de baas

De bazen van BNNVARA zijn waarschijnlijk niet blij met de afwezige discjockey, maar houden zich in een schriftelijke verklaring op de vlakte.

"Giel zijn telefoon liet hem vorige week al in de steek, en heeft het vannacht helemaal begeven. Hierdoor heeft hij tot zijn spijt zijn show niet kunnen presenteren, wat we erg vervelend vinden voor zijn luisteraars. Natuurlijk spreekt BNNVARA hierover vandaag met Giel, maar over de inhoud hiervan doen we verder geen mededelingen", schrijft de omroep.

De zendermanager van NPO Radio 2 liet eerder al weten dat er contact was geweest met de dj en dat alles goed met hem was. "Dat is het belangrijkste voor ons."

Beelen heeft beloofd dat het nooit meer zal gebeuren. Het lijkt hem verstandig om een wekker te kopen.