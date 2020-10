Zuid-Holland blokkeerde komst Decathlons buiten stadscentra terecht

Sportwinkelketen Decathlon wil nieuwe winkels openen op bedrijventerreinen buiten de stadscentra van Den Haag en Schiedam. Maar de provincie Zuid-Holland blokkeerde die plannen en dat mag, heeft de Raad van State geoordeeld.

Omwille van de leefbaarheid van binnensteden en het tegengaan van leegstand daar, heeft de provincie een regel: als nieuwe winkels passen binnen stadscentra of bestaande winkelcentra dan zijn ze alleen daar toegestaan.

De komst van de Decathlon-filialen zou volgens de Raad van State zeker invloed hebben op de leefbaarheid van de binnensteden en daarom had de provincie het recht om een ontheffing te weigeren.

De uitspraak is niet alleen een domper voor Decathlon; ook de gemeentebesturen van Schiedam en Den Haag waren voor de komst van de winkels.

Wel outletcentrum in Halfweg

Er is wel vaker tegenstand tegen de komst van grote winkels of winkelcentra buiten binnensteden. Zo opent volgende maand The Style Outlets in Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam in. Dit nieuwe outletcentrum heeft zo'n 100 winkelruimtes.

De gemeentes Haarlem en Amsterdam waren tegen de komst, maar konden die niet tegenhouden. De toenmalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarin het outletcentrum is gevestigd, was juist een groot voorstander.