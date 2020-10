Bouw Amsterdams Namenmonument mag doorgaan van Raad van State

Het Holocaust Namenmonument in het Weesperplantsoen in Amsterdam mag er definitief komen. Dat is het oordeel van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Buurtbewoners probeerden de komst van het monument meerdere keren tegen te houden door rechtszaken aan te spannen.

Met het monument worden de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust herdacht die nooit een graf hebben gekregen. Het werk bestaat uit verschillende muren waarop de namen komen te staan van 102.000 vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma, met geboorte- en sterfdatum. In september werd de eerste steen gelegd door een vriendin van Anne Frank.

Omwonenden bleven bewaar maken tegen de komst van het monument, omdat zij bang zijn voor nadelige gevolgen voor de buurt. Ze vrezen een toestroom van toeristen en verkeersproblemen die daardoor kunnen ontstaan, schijft NH Nieuws. Ook vinden de bewoners het monument te groot en zijn ze bang dat de hoge muren voor onveilige, donkere plekken zorgen.

Het monument moet in 2021 klaar zijn en komt te staan in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin, meldt AT5.