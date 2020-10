Turkije neemt stappen tegen Frankijk en Charlie Hebdo vanwege Erdogan-cartoon

Samuel Paty

Erdogan viel de Franse president Macron deze week hard aan. In een toespraak sprak hij zijn twijfel uit over de geestelijke gezondheid van Macron vanwege maatregelen die de Franse regering had aangekondigd tegen radicale islamitische organisaties. De aanleiding daarvoor was de moord eerder deze maand op de Franse leraar Samuel Paty.

Paty gaf leerlingen op een school in de buurt van Parijs les over vrijheid van meningsuiting. Hij liet daarbij spotprenten van de profeet Mohammed zien. Vanwege publicatie daarvan in Charlie Hebdo pleegden islamitische terroristen in 2015 een aanslag op de redactie. Ze schoten twaalf medewerkers dood, onder wie de hoofdredacteur, en later op straat twee politiemensen.