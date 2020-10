'Opnieuw minder boetes voor roken op stations'

Het aantal boetes voor roken op trein- of metrostations is vorig jaar verder gedaald: het waren er bijna 2500 in 2019. Dat leverde de schatkist bijna 240.000 euro op, schrijft het AD op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De meeste boetes werden uitgeschreven op stations in Rotterdam (913), gevolgd door Amsterdam (378) en Amersfoort (148).

In 2015 werden 4192 boetes opgelegd voor het overtreden van het rookverbod op stations. Daarna werden het er elk jaar minder, met uitzondering van de provincie Overijssel. Daar nam het aantal boetes juist elk jaar toe, schrijft de krant. Een verklaring ontbreekt. De boete bedraagt 95 euro.

Rookzones opgeheven

Vorig jaar hadden treinstations nog rookzones op de perrons, maar die zijn begin deze maand opgeheven. Er mag op stations nu helemaal niet meer worden gerookt. De laatste rookpaal is naar het Spoorwegmuseum gebracht.

Roken is sinds 2004 al verboden in stationshallen, liften en tunnels en op de trappen van stations.