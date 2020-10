Beelden vaartocht na EK Voetbal '88 opgeslagen op dna

Beeld en Geluid werkt voor de dna-opslag samen met Twist Bioscience, dat zich bezighoudt met dna-synthese en dataopslag in dna. Op dit moment is het gebruik van dna voor digitale opslag nog erg duur. Het bedrijf onderzoekt onder meer hoe de kosten flink verminderd kunnen worden.

Dna bestaat onder meer uit bouwstenen die worden aangegeven met de letters C, G, A en T, die in een keten aan elkaar gekoppeld zijn. Die vier bouwstenen kunnen in iedere denkbare volgorde achter elkaar staan. In menselijk dna ligt al onze erfelijke informatie opgeslagen.

Digitale dataopslag werkt met nullen en enen die in een bepaalde volgorde staan. De informatie ligt opgesloten in de volgorde van nullen en enen. Bij data-opslag in dna worden geen enen en nullen gebruikt, maar, simpel gezegd, de letters C, G, A en T. De data worden opgeslagen door een keten van die bouwstenen vast te leggen in een dna-streng, die ook weer kan worden afgelezen.

Korrel zout

Digitale dna-opslag heeft allerlei voordelen ten opzichte van de huidige technieken. Zo is het erg efficiënt, met dna kunnen vijf bioscoopfilms worden opgeslagen op het volume van een korrel zout. De opslagmethode is ook extreem stabiel, data op een dna-opslagcapsule blijven zeker 10.000 jaar bewaard.

Directeur Beeld en Geluid Eppo van Nispen tot Sevenaer benadrukt het belang van het langdurig en duurzaam opslaan van de collectie voor het bewaren van het nationale audiovisuele erfgoed.