'Zorgelijke weekcijfers, maar ook lichtpuntjes en nog even geduld'

Het RIVM ziet bij de coronacijfers van vandaag een aantal lichtpuntjes. Weliswaar is de toename met opnieuw meer dan 10.000 besmettingen zorgelijk, maar er zijn ook positieve signalen, zegt het hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM Aura Timen tegen de NOS.

Positief is dat de snelheid waarmee het aantal meldingen stijgt, afneemt. Deze week is de toename, vergeleken met een week eerder, 22 procent. Vorige week lag dat percentage op 28 en nog een week eerder op 60. Dat betekent dat de stijging lijkt af te vlakken.

Tweede lichtpuntje is volgens Timen dat het R-getal, dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld door iemand met corona worden besmet, verder is gedaald. Dat doet het al drie weken en het zat op 9 oktober (de meest recente datum) op 1,16 (met een marge van tussen de 1,13 en 1,18). Dat laat zien dat de verspreiding minder hard toeneemt.

Regio's die het goed doen

Er is een derde lichtpuntje en dat betreft de bewegingen van mensen. Het is duidelijk te zien dat meer mensen thuisblijven, door thuis te werken of niet te gaan winkelen, zegt Timen. Het is nog niet op het niveau van maart of juni, maar er is duidelijk een afnemende trend te zien.

Tot slot is er een vierde lichtpuntje volgens het RIVM: er zijn regio's waar het aantal besmettingen meevalt en die het dus "echt goed doen", zegt Timen. Dat zijn Zeeland en de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Helaas zijn er ook regio's die het minder goed doen. "In Twente en de Randstad gaat het niet zo goed."

Timen maakt zich er wel zorgen over dat de besmettingen nu ook de ouderen hebben bereikt. "We zien nu ook veel besmettingen bij 50- tot 60-jarigen en de groepen daarboven, zelfs meer dan bij jongeren. En de ouderen hebben vaak ernstigere verschijnselen en moeten vaker worden opgenomen."

Nog even geduld

Wanneer er definitief iets gezegd kan worden over het effect van de huidige maatregelen, laat Timen in het midden: "We zitten nu op een spannend moment, het effect is nog niet met zekerheid af te lezen. We bekijken het van dag tot dag, maar het is nu nog te vroeg."

Zo kan het zijn dat de herfstvakantie heeft bijgedragen aan de afvlakking van de stijging, maar de situatie is nu weer anders dan in het voorjaar en het maatregelenpakket is ook net anders, zegt ze. Er zijn nog een paar dagen nodig om te zien of de afvlakking doorzet: "Nog een paar dagen geduld."