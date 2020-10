CDA zet nieuwkomer Inge van Dijk op 3, Lucille Werner is 10e op kandidatenlijst

Het CDA zet nieuwkomer Inge van Dijk op nummer 3 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij komt na lijsttrekker Hugo de Jonge en 'running mate' Pieter Omtzigt.

Van Dijk (45) is actief in de Brabantse politiek. Het afgelopen jaar speelde ze een belangrijke rol bij de samenwerking met onder meer Forum voor Democratie in Provinciale Staten.

Het CDA maakt de kandidatenlijst vanmiddag officieel bekend, maar de eerste elf namen zijn uitgelekt. Bronnen bevestigen dat het Tweede Kamerlid Anne Kuik op nummer 4 staat, gevolgd door staatssecretaris Raymond Knops op 5 en fractieleider Pieter Heerma op 6.

Staatssecretaris Mona Keijzer, die bij de vorige verkiezingen op plek 2 stond, staat nu als zevende op de kandidatenlijst, gevolgd door de Kamerleden Agnes Mulder en Harry van der Molen.

Op nummer 10 staat oud-Lingo-presentatrice Lucille Werner. Op nummer 11 is het Kamerlid Jaco Geurts te vinden.