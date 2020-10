Nog een week tot de Amerikaanse verkiezingen: hoe staan Trump en Biden ervoor?

Een van de belangrijkste swing states, waar veel kiesmannen te winnen zijn, is Florida. Als die staat naar Joe Biden gaat, geeft datasite FiveThirtyEight hem meer dan 99 procent kans om president te worden. Andersom heeft Trump, als hij Florida wint, volgens het rekenmodel van de website 40 procent kans op winst.

Afgaand op het gemiddelde van de laatste peilingen, noemt FiveThirtyEight Biden in Florida favored to win. Maar het verschil tussen de kandidaten is klein: Biden staat op 50,7 procent, Trump op 48,5. Dat verschil valt binnen de foutmarge.

Andere swing states

In Pennsylvania, nog een belangrijke swing state, ligt Biden in de peilingen verder voor: 52,4 procent tegen 46,9 voor Trump. De kans op winst voor de Democraten in Pennsylvania bedraagt volgens FiveThirtyEight nu 86 procent.

Ook in de belangrijke staten Arizona, Michigan, North Carolina en Wisconsin loopt Biden voor in het gemiddelde van de peilingen. Het grootst is het verschil in Michigan: 53,5 procent voor Biden tegen 45,4 voor Trump. In de andere drie staten is de voorsprong beperkt tot enkele procentpunten, en valt het verschil binnen de foutmarge.

Wordt Biden president?

Algemeen geldt dat naarmate de verkiezingen dichterbij komen de peilingen beter kunnen voorspellen wie er gaat winnen. Als Biden zo kort voor verkiezingsdag op voorsprong staat, wordt hij dan niet gewoon president? Nee. Ook een kandidaat die voorstaat in de peilingen kan de race verliezen, zoals met Hillary Clinton gebeurde in 2016.

Het is dus belangrijk de peilingen in perspectief te plaatsen en te blijven bedenken dat het niet gaat om voorspellingen, maar om kansberekening. Opiniepeilers en analisten noemen Joe Biden daarom favored to win, maar zeker nog niet de winnaar van de Amerikaanse verkiezingen. Om die te weten moet je wachten tot 3 november.