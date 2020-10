Honderdduizend Californiërs geëvacueerd vanwege bosbranden

In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn ongeveer honderdduizend mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Het vuur is verspreid over duizenden hectaren. Twee brandweermensen raakten zwaargewond.

De grootste brand woedt in Orange County, een kustregio ten zuiden van Los Angeles. De vlammen naderen onder meer de stad Irvine met 280.000 inwoners. Vanwege de harde wind konden blushelikopters urenlang niet de lucht in. Later konden enkele blusvliegtuigen wel opstijgen. De weerdienst verwacht dat de wind de komende uren afneemt, maar later weer aanwakkert.

De twee zwaargewonde brandweermensen van 26 en 31 jaar oud liepen tweede- en derdegraads brandwonden op over grote delen van hun lichaam.

Hoogspanningskabel

Southern California Edison, het grootste elektriciteitsbedrijf van de regio, onderzoekt of een van de branden is ontstaan door een probleem met een hoogspanningskabel. Volgens het bedrijf lijkt het erop dat de kabel is geraakt door een andere draad. Tienduizenden huishouders hebben geen stroom.

Ook het noorden van Californië heeft last van de harde wind. Daar hebben 350.000 huishoudens zonder stroom gezeten. Een deel van het elektriciteitsnet is inmiddels weer hersteld.