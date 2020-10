Bewoonster vast na vondst explosieve stof in kelderbox Den Bosch

Agenten gingen zondag naar de flat na een tip dat er mogelijk iets gevaarlijks zou liggen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte de stof uiteindelijk onschadelijk. De bewoners van het appartementencomplex moesten de nacht ergens anders doorbrengen, maar mogen weer naar huis.

Het onderzoek in de woning en de garagebox is afgerond. Over wat daar is gevonden, doet de politie nu geen mededelingen.