Ruinerwold-zaak: Advocaat wil eind aan vervolging zieke vader

De rechtszaak tegen de hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak, Gerrit Jan van D., moet worden stopgezet, zegt diens advocaat. De 68-jarige Van D. heeft als gevolg van een hersenbloeding een globale afasie, waardoor hij niet of nauwelijks kan praten en weinig begrijpt van taal.

Hij wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn kinderen. Het gezin werd ruim een jaar geleden ontdekt in een afgelegen boerderij in Ruinerwold, nadat een van de kinderen contact had gezocht met de buitenwereld.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft onderzocht of er met de vader gecommuniceerd kan worden en of hij weet waar het over gaat.

Volgens advocaat Robert Snorn blijkt uit het rapport van het PBC dat Van D. de strekking van de vervolging niet kan begrijpen. "Hij begrijpt wellicht dat u de rechter bent en daar de officieren zitten en dat hij de verdachte is, maar de inhoud niet", zei hij volgens RTV Drenthe. "Daarnaast kan hij zichzelf niet uitspreken, waardoor hij niet in staat is zichzelf goed te verdedigen. En wat hij zegt is mogelijk onbetrouwbaar."

Op bezoek bij Van D.

Het Openbaar Ministerie spreekt tegen dat uit het rapport zou blijken dat Van D. niet kan worden berecht. "Hij begrijpt dingen deels wel en deels niet. Wij hebben er behoefte aan om zelf vragen aan de deskundigen te stellen", aldus officier van justitie Gerard Veenstra in de rechtbank in Assen.

Ook vroeg hij de rechtbank om bij Van D. op bezoek te gaan, zodat de rechters zelf kunnen zien hoe het met hem gaat. Advocaat Snorn deed dat voorstel eerder dit jaar al, maar toen wilde de rechtbank eerst het PBC-onderzoek afwachten. Zeker één van de rechters gaat nu alsnog langs bij Van D., die vastzit in het detentiecentrum op Schiphol.

De rechtbank vindt het te vroeg om de strafzaak tegen de hoofdverdachte nu te stoppen. Er komt een nieuwe zitting, waarop vier deskundigen worden gehoord die de vader hebben onderzocht. Dat zijn een psycholoog, een psychiater, een logopedist en een klinisch neuropsycholoog.

De datum van die nieuwe zitting is nog niet bekend. De zaak tegen medeverdachte Josef B. gaat op 10 december verder.