Podcast De Dag: zakt het onderwijs door z'n hoeven?

Het stijgend aantal coronabesmettingen maakt het steeds lastiger voor basisscholen om alle lessen door te kunnen laten gaan. Dat blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal, waarop ruim 500 scholen hebben gereageerd. Redacteur Joanke Dijkstra vertelt in podcast De Dag waar de scholen tegenaan lopen. Ze maken zich vooral zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. En dat heeft een grote impact op zowel leerlingen als leraren.

Schooldirecteur Janneke Oosterman ziet het voor de komende maanden somber in. Ze maakt zich vooral zorgen over wat dit doet met de kinderen. Krijgen zij nog wel het onderwijs dat ze nodig hebben? Ook is de vraag hoe lang leraren het nog volhouden.