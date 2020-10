Duizenden arbeiders en studenten de straat op voor nationale stakingsdag Wit-Rusland

De stakingsdag is een initiatief van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die na de presidentsverkiezingen in augustus het land is ontvlucht en sindsdien in Litouwen verblijft. Ze stelde president Loekasjenko een ultimatum: hij moest opstappen en alle politieke gevangenen vrijlaten, anders zou het hele land volgens haar gaan staken. Loekasjenko liet de deadline verstrijken.

Deskundigen zien vandaag als een belangrijke test om te zien of de oppositie een vuist kan maken. Eerdere pogingen om met stakingen het regime tot verandering te dwingen waren niet succesvol.

Groot protest gisteren

Gisteren werd opnieuw massaal gedemonstreerd. Honderdduizenden mensen gingen in Minsk en daarbuiten de straat op. Vandaag maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat gisteren 523 betogers zijn aangehouden, 160 van hen in Minsk.

"Het regime heeft Wit-Russen opnieuw laten zien dat geweld het enige is waartoe het in staat is", reageerde Tichanovskaja gisteren op het hardhandige optreden van de oproerpolitie. "Dat is waarom morgen nationaal zal worden gestaakt."

Ook vandaag worden er veel arrestaties verricht. Er zijn opnieuw beelden verschenen van in het zwart geklede personen die betogers, al dan niet willekeurig, oppakken en in een bus stoppen.